Ach. Bonnie Tyler is dood, meldt haar familie via haar eigen website. De Welshe zangeres, bekend van liedjes (Total Eclipse of the Heart, Holding out for a Hero), die ze zong met een schor stemgeluid dat ze opliep na een operatie, overleed nadat ze wekenlang in coma lag na een operatie. De wereld is weer een icoon van de jaren '80 met een paar onmiskenbare bangers op de naam verloren. Bonnie werd 75.