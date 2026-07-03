Er kantelt iets. Al jaaaaaren ergeren wij ons hier groen en roze aan al die malle iftars van de Nederlandse politie. De politie is er namens om boeven te vangen, niet om gebruiken van een religie waar je best wel een paar vraagtekentjes bij kunt plaatsen in ere te houden. Maar kijk nou welke motie gisteravond zomaar een meerderheid kreeg in Het Laatste Tweede Kamer Debat Van Het Jaar: Motie van het lid Coenradie c.s. over bewerkstelligen dat politie-eenheden geen capaciteit, middelen of faciliteiten inzetten voor het organiseren van iftars. Ja(21), dat is die Ingrid Coenradie ja! Mede-ondertekend door Diederik van Dijk (SGP), Claire Martens-America (VVD), Caroline van de Plas (BBB) en Mona Keijzer (FC Keijzer) en ook 50PLUS, CDA, ChristenUnie, Groep Markuszower, PVV en FVD stemden voor.

Betekent dit nu dat er nooit meer een politie-iftar komt? Dat lijkt ons sterk. Laat het maar aan diversiteitstroela Janny Knol over om net zo lang met potjes te schuiven tot er opeens geld, dat niet van de politie lijkt te zijn, beschikbaar is om alsnog een iftar te organiseren. Bovendien is het slechts een motie van de Tweede Kamer, die minister Van Weel heeft ontraden gewoon naast zich neer kan leggen. Maar toch. In het debat zei hij daarover: "De motie-Coenradie op stuk nr. 1340 vind ik al iets sympathieker dan die van mevrouw Faber. Ik werk op dit moment aan een handelingskader, omdat ik bepaalde gedragingen, ook tijdens deelnames aan iftars, gewoon niet meer wil zien. Deze motie is in het dictum voor mij op dit moment net te stellig en daarom ontraad ik 'm, maar nogmaals, dat we iets moeten met hoe de politie zich verhoudt tot iftars, daarin vinden wij elkaar zeker." Dus hee. Er kantelt wel iets.