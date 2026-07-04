De politiek heeft het onderzoek afgerond naar de virale video uit een azc in Zeist waar een zwangere vrouw op de grond werd getrokken. De precieze conclusie wordt niet openbaar gemaakt, maar de politie meldt wel dat het ingrijpen middels geweld noodzakelijk was. ""Deze conclusie geldt voor het hele optreden in het betreffende pand, voor de hele groep", schrijft een woordvoerder van de politie Midden-Nederland in reactie op vragen van de NOS. "Er was sprake van een situatie waarin het betreffende politieoptreden direct noodzakelijk was om de veiligheid van betrokkenen te waarborgen."" De betrokken agent had eerder al gezegd dat hij anders had gehandeld als hij wist dat de vrouw zwanger was, maar dat wist hij dus niet. Er is geen sanctie aan hem opgelegd. Nu al zin in de Medialogica-aflevering waarin iemand met een vingertje gaat wapperen over hoe erg het is om allemaal conclusies te trekken op social media op basis van een paar seconden beeld, over een man die nota bene in een Griekse cel had gezeten voor drugshandel en al maanden niet meer in Nederland mocht zijn, en hoe schandalig het is dat de politie werd bedreigd. Die zal er wel komen, toch?