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Politie voorkomt liquidatie in Amsterdam, twee "ZWEDEN" gearresteerd

Møørd øp bøstølløng

Mensen, alsof dit landje nog niet genoeg onder vuur lag is er sprake van dreiging uit een nieuwe hoek. We lezen in de Telegraaf dat we te maken hebben met het oprukkende probleem van moorden op bestelling, een probleem dat met name komt overwaaien uit Zweden. Deze week heeft de politie twee Zweedse jongens opgepakt die zich in een Amsterdams hotel schuilhielden, waar ze in een kamer vol wapens een liquidatie voorbereidden. Vermoedelijk kon de politie de heren op tijd in de kraag vatten omdat de Zweedse pistolen eerst aan de hand van een zeer ingewikkelde handleiding in elkaar moesten worden gezet. In het onderzoek naar de mislukte afrekening zijn ook nog drie 18-jarige mannen uit Amsterdam, Sassenheim en Hoofddorp en een 25-jarige man uit Utrecht aangehouden. Maar die Zweden jongens. Wij roepen het al jaren, pas toch op voor die enge Zweden (hierboven afgebeeld, red.), met hun knäckebröd, hun ABBA en hun Pippi Langkous. LEVENSGEVAARLIJK VOLK.

Tags: zweden, liquidaties, politie
@Zorro | 09-07-26 | 13:30 | 124 reacties

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