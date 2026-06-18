Het zal u natuurlijk helemaal niks verbazen. Uw fiets zat een keer aan een nietje, op een ochtend was alleen het voorwiel over, en toen u melding maakte reageerde de pliesie niet eens. Uw katalysator werd onder uw Prius (ja) vandaan geschroefd en ze kwamen niet eens. Case closed. Er stond een overvaller in uw slaapkamer en toen kwam er weliswaar iemand, maar vier maanden later kreeg u alsnog een berichtje: het onderzoek heeft niks opgeleverd, zaaknummer JAMMERDAN. En dan zijn dat nog niet eens ERNSTIGE misdrijven: "Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7.000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3.000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet vanwege gebrek aan capaciteit bij de politie of het Openbaar Ministerie." Een deel is (dus) capaciteit en een deel is 'werkelijk geen idee': "De Rekenkamer stelt dat de politie veel op het bord krijgt en niet alles kan doen, maar bij driekwart van het opsporingswerk ook geen zicht heeft op wat wel en niet gedaan wordt en waarom." Nou ja, mocht u vanavond bij een woninginbraak in elkaar worden geramd, en u doet aangifte, dan hebt u een paar procent. Succes!