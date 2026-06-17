Opvallend nieuws uit Dordrecht, waar buurtbewoners bezwaar maken tegen de nieuwe vergunning voor theehuis Kayapinar (Turks voor: 'ouderwets gezellig') aan de Blekersdijk. De gemeente heeft die verlengd omdat er helemaal nooit meldingen van overlast zijn. Je vraagt je af hoe dat komt, tot je het AD leest. "Bezoekers staan volgens hen ’s avonds buiten te praten, te eten en te roken en gooien hun afval op straat. Ook parkeren ze hun auto’s fout. ,,Toen ik daar een keer foto’s van wilde maken, kwamen meteen drie mannen naar buiten en vroegen boos waar ik het lef vandaan haalde”, vertelde een buurvrouw voor de bezwaarschriftencommissie, die het bezwaar beoordeelt." Tja. En wat doet het AD dan? Dat stuurt netjes een (waarschijnlijk dankzij de prettige lokale sfeer anonieme) verslaggever voor wederhoor naar de niet op de hoorzitting aanwezige theehuiseigenaar. En hoe verloopt dat? "De verslaggever bezocht het etablissement dinsdagavond in de hoop een reactie te krijgen van de eigenaar. Een aanwezige medewerker was daar niet van gediend en werkte hem fysiek de zaak uit. De politie doet onderzoek naar de aangifte die de verslaggever ook namens het AD heeft ingediend." Gek hoor, nul klachten! "De gemeente beloofde een gesprek tussen bewoners en eigenaar te organiseren. Als dat gebeurt trekken de buren hun bezwaar in. ,,We zijn niet tegen het theehuis, maar het moet zich wel aan de regels houden”, stelden ze." Eind goed, al goed.