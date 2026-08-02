Terug naar Hessel. Het raadslid deed haar aangifte - alle stukken zijn ingezien door Bassiehof - op 6 augustus vorig jaar. Op 12 februari dit jaar krijgt ze bericht van het slachtofferloket van de politie. Het onderzoek was afgerond, er waren meerdere verdachten in beeld en de zaak was doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM). "Eén of meer van de verdachten zijn door ons verhoord. Voor deze verdachten(n) bepaalt de officier van justitie van het Openbaar Ministerie wat er met deze verdachte(n) gebeurt. Het Openbaar Ministerie informeert u verder over het strafproces en uw rechten die u daarin heeft."

Dijksma deed alleen aangifte van de gebeurtenissen BUITEN op straat toen haar werd belet weer naar binnen te gaan, zij in veiligheid moest worden gebracht en bodes en beveiligers werden aangevallen door de 'demonstranten'. Op de avond van de bestorming had de burgermoeder voor de camera van RTV Utrecht al duidelijk gemaakt dat ze liever niet had dat de bestormers stevig zouden worden aangepakt. Ze wees erop dat op het verstoren van de raadsvergadering hoge straffen 'van wel vier jaar' staan. Om daaraan toe te voegen: "Ik geloof niet dat er iemand is die dat hen wil aandoen." Spreek voor jezelf, Dijksma.

Bassiehof schreef twee weken geleden dat de XR/Palliebestormers van het Utrechtse stadhuis na een jaar nog steeds niet zijn vervolgd. Het Utrechtse raadslid Yvonne Hessel (Utrecht Solidair) las die column ook en nam contact op. Ze vertelt Bassiehof dat zij destijds net zoals burgemeester Sharon Dijksma óók aangifte heeft gedaan. Maar Hessel heeft aangifte gedaan van de verstoring IN de raadszaal. Eén van de bestormers kent ze van naam: Extinction Rebellion-persvoorlichter Laleh Al Marjani , laat ze in haar aangifte vastleggen.

Daarna blijft het stil. Twee weken geleden - na het lezen van de column op GeenStijl - besluit Hessel verhaal te halen. Het OM zal later terugbellen, krijgt de politica te horen. Dat gebeurt uiteindelijk afgelopen vrijdag. Toevallig vlak nadat Bassiehof contact had gehad met het OM over de kwestie en met een kluitje in het riet was gestuurd: "De betrokken officier is dinsdag weer op kantoor", wordt hem te verstaan gegeven.

Hessel krijgt op haar beurt vrijdag van een OM-medewerker te horen dat haar aangifte het Openbaar Ministerie nooit bereikt heeft en niet voorkomt in de systemen van het OM. Geen parketnummer of proces-verbaal, helemaal niets. De volksvertegenwoordigster gaat direct na die mededeling langs bij het politiebureau voor hun kant van het verhaal. Daar krijgt ze te horen dat de aangifte en de rest van dossier volgens de politiesystemen op 26 januari wel degelijk naar het OM zijn verstuurd.

Resumerend. Het Utrechtse stadhuis wordt afgelopen zomer tijdens een raadsvergadering bestormd. De gemeente doet in de persoon van burgemeester Dijksma aangifte maar alleen van de ongeregeldheden buiten. Raadslid Yvonne Hessel doet wél aangifte van het verstoren van de raadsvergadering binnen, maar die verdwijnt op mysterieuze wijze.

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Onderbreken we deze Bassiehof even voor een gedachtenexperiment: Wat was er gebeurd als het in deze casus ging om ElsFest- en andere Defend-achtige types die de raadszaal hadden bezet, de burgemeester in het nauw gebracht en klappen hadden uitgedeeld aan bodes en beveiligers? Uw antwoord in de comments.

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De verdwenen aangifte is het volgende hoofdstuk in de toch al zo merkwaardige Utrechtse omgang met de Pallietuig Lobby. De activisten voelen zich thuis in de Domstad en burgemeester Dijksma buigt vaak mee. Dat leidde in juni vorig jaar tot een conflict met de politie nadat zij haar eigen dienders publiekelijk afbrandde na hun optreden tijdens een demonstratie. Dit jaar bezocht Dijksma de controversiële Nakba-herdenking en vrijdag nog werd in haar stad een debattoernooi in Tivoli afgelast na Pallietuigprotesten en intimidaties.

Over het uitblijven van de rechtszaak stelde JA21 vorige maand raadsvragen aan de burgemeester. Maar Dijksma is in deze kwestie zelf de aangever, zit als burgemeester met het OM in de driehoek én heeft zich direct na de bestorming al uitgesproken over de mogelijke bestraffing van de daders. Er stinkt iets in Utrecht en juist vanwege die betrokkenheid is het niet aan de burgemeester om de geur te verdrijven.

En nu ligt er een nieuw feit op tafel: de aangifte van een raadslid blijkt te zijn verdwenen. Dat is geen zaak meer voor de lokale politiek of driehoek. Het zou logischer zijn als minister van Justitie David van Weel (VVD) en minister van Binnenlandse Zaken Pieter Heerma (CDA) zich hierover zouden buigen.

Wordt hopelijk vervolgd.