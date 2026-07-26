Loods 24 stond in het Rotterdamse havengebied dat nu de Kop van Zuid heet. De tabaksloods werd door de Duitse bezetter vanaf 30 juli 1942 gebruikt als startpunt om zo’n 6800 Rotterdamse Joden naar de vernietigingskampen te deporteren. Sinds de jaren negentig wordt het terrein – de loods is afgebroken – als herdenkingsplek gebruikt. Er zijn verschillende monumenten verrezen, onder meer voor de honderden Joodse kinderen uit Rotterdam die door de moordmachine van het Derde Rijk zijn verzwolgen. Een lokaal monument dus, zoals er velen zijn in Nederlandse steden en dorpen. En vanwege die voor Rotterdam pikzwarte dertigste juli vindt daar ook komende donderdag weer een lokale herdenking plaats.

Tegen de zin van de lokale fracties van DENK, Dieren, coalitiepartij PRO en andere Rotterdamse activisten is de Israëlische ambassadeur Zvi Aviner Vapni daar ook bij aanwezig. Het is het goed recht van deze clubs – ook al kozen ze alras na 7 oktober 2023 partij voor de daders en niet de slachtoffers van de Hamasgruwelen – om in het geweer te komen. Het is ook hún Rotterdam, nietwaar.

Secretaris Chris Buitendijk van de ‘Stichting Loods 24 en het Joods Kindermonument’ zegt op zijn beurt: “Het is onze herdenking en we doen het al jaren op deze manier. Vanuit de Joodse gemeenschap in Rotterdam is er behoefte aan een vertegenwoordiger van de enige Joodse staat, en dat is Israël. Soms is dat de ambassadeur, soms een plaatsvervanger.”