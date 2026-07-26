Bassiehof - Niet de Euromast maar de Pallietuig-lobby is de échte test voor Carola Schouten
Geloofwaardigheid aan een touwtje
Loods 24 stond in het Rotterdamse havengebied dat nu de Kop van Zuid heet. De tabaksloods werd door de Duitse bezetter vanaf 30 juli 1942 gebruikt als startpunt om zo’n 6800 Rotterdamse Joden naar de vernietigingskampen te deporteren. Sinds de jaren negentig wordt het terrein – de loods is afgebroken – als herdenkingsplek gebruikt. Er zijn verschillende monumenten verrezen, onder meer voor de honderden Joodse kinderen uit Rotterdam die door de moordmachine van het Derde Rijk zijn verzwolgen. Een lokaal monument dus, zoals er velen zijn in Nederlandse steden en dorpen. En vanwege die voor Rotterdam pikzwarte dertigste juli vindt daar ook komende donderdag weer een lokale herdenking plaats.
Tegen de zin van de lokale fracties van DENK, Dieren, coalitiepartij PRO en andere Rotterdamse activisten is de Israëlische ambassadeur Zvi Aviner Vapni daar ook bij aanwezig. Het is het goed recht van deze clubs – ook al kozen ze alras na 7 oktober 2023 partij voor de daders en niet de slachtoffers van de Hamasgruwelen – om in het geweer te komen. Het is ook hún Rotterdam, nietwaar.
Secretaris Chris Buitendijk van de ‘Stichting Loods 24 en het Joods Kindermonument’ zegt op zijn beurt: “Het is onze herdenking en we doen het al jaren op deze manier. Vanuit de Joodse gemeenschap in Rotterdam is er behoefte aan een vertegenwoordiger van de enige Joodse staat, en dat is Israël. Soms is dat de ambassadeur, soms een plaatsvervanger.”
Interessant allemaal, die discussie kunnen Rotterdammers prima zelf voeren. Anders dan bij de landelijke (en rampzalige) opening van het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam, gaat het hier om een lokale herdenking. Laat ze het daar aan de Maas lekker zelf oplossen. Een lokale herdenking, een lokaal debat.
Dat is buiten de Pallietuig-lobby gerekend. Opeens lag deze week een dwingende brief van tientallen organisaties zonder enige betrokkenheid bij de Rotterdamse herdenking op de mat van het stadhuis aan de Coolsingel. Ze willen dat burgemeester Carola Schouten de Israëlische ambassadeur verbiedt te komen spreken. En anders moet de burgermoeder zelf maar wegblijven, luiden de eisen. Met de groetjes van de Hamas-fanboys van PGNL tot Culemborg voor Gaza, van Global Sumud Flotilla tot Achterhoek4Palestine, van de Federatie van Islamitische Organisaties tot Dichters voor Vrede. Allemaal proberen ze over de rug van de ruim 80 jaar geleden 6800 gedeporteerde Rotterdamse Joden een appeltje met Israël te schillen.
Maar de herdenking is geen nationale aangelegenheid. Burgemeester Schouten heeft geen enkele reden om Halsemaatje te gaan spelen en de eisen van deze niet-Rotterdammers, buitenstaanders dus, in te willigen. Maar gaat ze dat doen? De grote test voor Schouten was niet of ze van de Euromast zou abseilen. De uitdaging is of ze de Pallietuig-lobby durft te weerstaan.
Ondertussen bungelt haar geloofwaardigheid aan een touwtje boven de afgrond.
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