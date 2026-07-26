Het was weer bubblen geblazen op het zomercarnaval in Rotterdam gisteren. Een prachtfeest voor prachtmensen uit prachtwijken, een beetje net als het carnaval in Oeteldonk maar dan met minder links-rechts en meer zakken-zakken-zakken-boeke-boeke. De politie haalt opgelucht adem want het is lekker rustig verlopen. Dat wil zeggen: er is niemand neergedjoekt of gepopt en daar houdt het dan ook wel mee op. De politie spreekt van 'veel kleine opstootjes' waarbij, ahem, in totaal 29 mensen zijn opgepakt. Ook werden er twee vuurwapens (gannoes) in beslag genomen en werden nog eens twee gasten betrapt op het dragen van nepvuurwapens (fatoegannoes). Het aantal messen dat in beslag is genomen wil de politie niet zeggen. Gelukkig hadden we ook Carola Schouten ("burgemeester Carolien Schouten") die nog ff met haar sanka schudde dus dat maakt een boel goed.