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VIDEO. Trams botsen keihard op elkaar op Erasmusbrug Rotterdam, 15 gewonden waarvan 1 zwaargewond

Oei

Gedoe op de Erasmusbrug in Rotterdam, waar twee trams loeihard op elkaar zijn geknald. Een tram stond stil voor de open brug terwijl een andere er met hoge snelheid tegenaan reed, zoals te zien op de beelden hierboven. Een van beide de trams is vervolgens ontspoord en twee auto's zouden door rondvliegend puin van de trams zijn beschadigd. 18 gewonden, waaronder 2 zwaargewonden. Je vraagt je af hoe dat in hemelsnaam kan gebeuren, maar ja, dat weten we dus nog niet. In ieder geval totale verkeerschaos in de havenstad nu.
Update - Nieuw en lager aantal gewonden: 15 totaal, waarvan 1 zwaargewond.

Tags: erasmusbrug, rotterdam, tram
@Zorro | 22-07-26 | 12:04 | 171 reacties

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