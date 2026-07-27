Dat was toch een beetje de vraag van de week, na het onduidelijke bericht eerder van Carola Schouten over contact met de organisatie van de herdenking van de vermoorde Joodse Rotterdammers tijdens de Tweede Wereldoorlog over 'het waarborgen' van 'de waardigheid' daarvan. Maar: Carola Schouten gaat wel gewoon, zo laat ze weten in dit statement waarin met geen woord wordt gerept over de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur, die naar wij aannemen ook gewoon komt, omdat de organisatie hem heeft uitgenodigd. De 63 organisaties krijgen van de burgemeester wel een uitgebreide alinea over Gaza, maar dat is het dan ook: "Vandaag zien we nog steeds beelden van oorlog, geweld en menselijk leed die velen diep raken. Zo ook in onze stad. Het verdriet, de woede en de machteloosheid over het immense leed dat in Gaza en het Midden-Oosten plaatsvindt, werkt door in het leven van veel Rotterdammers. De vraag die voor ons ligt, is hoe we in onze stad omgaan met verschillende vormen van verdriet en pijn." Allereerst dus door naar die herdenking te gaan, wat Carola Schouten gewoon doet. Mooi zo.