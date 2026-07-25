Rotterdamse busmepper die zelfde chauffeur twee keer mishandelde voelde zich 'gegijzeld'
Het is een gevoel
Opvallende verklaring van de advocaat van Osman D. (staat vermoedelijk niet voor Dubbelbusmepper), die in april is opgepakt omdat hij twee keer dezelfde buschauffeur heeft mishandeld. Hij is gewoon een verwarde man die inmiddels aan de medicatie zit en juist helemaal geen "gewelddadig type". Typisch voor iemand die geen gewelddadig type is dat hij als hij wordt betrapt op zwartrijden tegen de chauffeur zegt dat hij die 'in zijn kont gaat snijden' en daarna een klap geeft, natuurlijk. En de tweede keer dan? "Toen de chauffeur hem bij het tweede incident herkende en alarm sloeg, reed de bus al. Maar mijn cliënt wilde naar buiten. Hij voelde zich gegijzeld. Het is niet zo dat hij gefixeerd was op deze buschauffeur." Aha. Hij voelde zich gegijzeld. Gegijzeld. Je slaat een buschauffeur in elkaar, die buschauffeur schrikt als hij je weer tegenkomt en waarschuwt zijn collega's, maar omdat de bus al rijdt, voel je je gegijzeld. En wat doe je dan? Je probeert te ontsnappen natuurlijk! Door in een bus vol mensen de buschauffeur nog een paar klappen te verkopen. "De rechter vindt het te gevaarlijk en besluit D., in afwachting van diens proces, achter de tralies te houden. „Huisvesting is onduidelijk, de dagbesteding is onduidelijk, de behandeling is onduidelijk. Eigenlijk is alles onduidelijk. Dat maakt de situatie buitengewoon precair.”" Zeg dat.
Zo ziet jezelf gegijzeld voelen eruit
Buschauffeur krijgt klappen in Rotterdam pic.twitter.com/i4TXaRKcky— Dumpert (@dumpert) April 11, 2026
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