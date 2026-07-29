Drie aanhoudingen in terrorisme-onderzoek na invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar
Lief Land!
Goedemorgen lieve Nederlanders, allemaal lekker geslapen? "De afgelopen nacht zijn er in Nederland drie invallen geweest vanwege een terrorismeonderzoek, zo bevestigt een woordvoerster van het Landelijk Parket. Naast invallen in Rotterdam en Eindhoven werd stond ook de DSI voor de deur van een woning in de gemeente Alkmaar." Het gaat om twee minderjarigen en een man van 19. De inval in Eindhoven was in een woning waar een 19-jarige man woont die in 2023 al werd opgepakt omdat hij aanhanger is van IS. Het zullen dus wel weer nihilisten zijn! Meer beelden van de inval in Rotterdam hierrr.
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