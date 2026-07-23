Met dit soort berichten moet je in Nederland goed uitkijken, voor je het weet leest iemand een komma verkeerd.

In Rotterdam KOMMA is ophef ontstaan KOMMA over KOMMA de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur KOMMA bij de aankomende herdenking van de KOMMA moord op Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog. VOOR DE DUIDELIJKHEID: DE ISRAËLISCHE AMBASSADEUR WAS NIET BETROKKEN BIJ DE MOORD OP JOODSE ROTTERDAMMERS.

DENK en de PvdD hebben vragen gesteld aan burgemeester Schouten KOMMA sommige wijkraden hebben besloten niet aanwezig te zijn. VOOR DE DUIDELIJKHEID: DENK EN PARTIJ VOOR DE DIEREN ZIJN NIET DEZELFDE PARTIJ EN BURGEMEESTER SCHOUTEN IS VAN DE CHRISTENUNIE.

Er is ook een open brief van 63 organisaties KOMMA waaronder PGNL KOMMA een club die is opgericht door Abou Eenarm KOMMA die in de rechtbank zei dat zijn steun voor Hamas "poëzie" was KOMMA en van de Haagse moskeekoepel FIO. VOOR DE DUIDELIJKHEID: DIT BETEKENT NIET DAT FIO BANDEN HEEFT MET HAMAS, HET BETEKENT ALLEEN MAAR DAT FIO NA HET ORGANISEREN VAN BIJEENKOMSTEN SAMEN MET PGNL NU WEER EEN OPEN BRIEF SAMEN MET PGNL HEEFT HEEFT ONDERTEKEND.

De organisatie van de herdenking reageerde KOMMA in de Havenloods "Het is onze herdenking en we doen het al jaren op deze manier. Vanuit de Joodse gemeenschap in Rotterdam is er behoefte aan een vertegenwoordiger van de enige Joodse staat, en dat is Israël. Soms is dat de ambassadeur, soms een plaatsvervanger. We zien op dit moment geen reden om dat te veranderen. Al kan het natuurlijk altijd dat we na evaluatie iets anders gaan doen" VOOR DE DUIDELIJKHEID: BIJ DE JOODSE GEMEENSCHAP IS BIJ EEN HERDENKING VAN DE MOORD OP JODEN BEHOEFTE AAN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE ENIGE JOODSE STAAT, DIE JUIST IS OPGERICHT VANWEGE DIE MOORD.

Carola Schouten heeft vlak voor het abseilen KOMMA zonder Rob Jetten komma KOMMA gereageerd met een hoop laffe letterbrij: "De jaarlijkse herdenking bij Loods 24 gaat mij aan het hart. Op deze plek werden in 1942 6.790 Joodse stadsgenoten gedeporteerd naar straf- en vernietigingskampen. Deze zwarte bladzijde uit onze stadsgeschiedenis verdient een waardige herdenking.

Echter, in toenemende mate ontvang ik signalen uit stad van bezorgdheid over de waardigheid van de herdenking door de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. En die bezorgdheid begrijp ik.

De komende dagen zal ik daarom contact onderhouden met de organisatie van de herdenking om te bespreken hoe we de waardigheid van de herdenking zo veel mogelijk kunnen waarborgen. Voor de nabestaanden én voor de stad.

Daarbij blijft voor mij de kern dat de Loods 24-herdenking er is om de slachtoffers van toen te herdenken en het leed dat hen en hun familie destijds is aangedaan"

VOOR DE DUIDELIJKHEID: ROB JETTEN HEEFT AFGEZEGD VOOR HET ABSEILEN.