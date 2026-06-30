Compleet, bizar. Dat, is, het, arrest, van, het, Hof, in, Amsterdam, in, de, zaak, van, FIO, tegen, De, Telegraaf, vanwege, een, column, van, Nausicaa, Marbe, in, die, krant. Eerder, had, de, rechtbank, al, besloten, dat, je, in, dit, land, een, zin, die, gewoon, klopt, moet, rectificeren, omdat, mensen, er, misschien, iets, anders, in, lezen, en, het, Hof, schrijft, dat, nu, ook: "Het gelijk in het gevoerde (taalkundige) debat over het gebruik van de komma na ‘gelieerde organisaties’, waarop grief I van De Telegraaf betrekking heeft, is hierbij van ondergeschikte betekenis. Voldoende aannemelijk is dat een aanmerkelijk deel van het gemiddelde lezerspubliek, mede gelet op de verdere inhoud van de tekst, de passage ondanks het gebruik van een komma in plaats van een dubbele punt zo zal lezen dat FIO behoort tot ‘aan Hamas gelieerde organisaties’. Daarbij speelt mee dat de [naam 1] niet heeft vermeld om welke aan Hamas gelieerde organisaties het volgens haar zou gaan. Voorts wordt de kans dat de passage in de hierbedoelde zin wordt gelezen vergroot door de reeds genoemde volzin, die op zijn minst een ondersteuning van de doelstellingen van en sympathie met het gedachtegoed van Hamas impliceert." Oftewel, je, kunt, wel, taalkundig, gelijk, hebben, maar, als, clubjes, die, met, allerlei, andere, dubieuze, aan, Hamas, gelieerde, andere, clubjes, demonstreren, dan, mag, je, die clubjes, daar, in, een column, nota, bene, niet, mee, in, verband, brengen. De, Telegraaf, moet, rectificeren. Waanzinnig, punt.