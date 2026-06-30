Volkomen, idiote, beslissing, in, hoger, beroep, kommavonnis, Telegraaf, over, FIO, en, Hamas
Lees maar, er staat niet wat er staat
Compleet, bizar. Dat, is, het, arrest, van, het, Hof, in, Amsterdam, in, de, zaak, van, FIO, tegen, De, Telegraaf, vanwege, een, column, van, Nausicaa, Marbe, in, die, krant. Eerder, had, de, rechtbank, al, besloten, dat, je, in, dit, land, een, zin, die, gewoon, klopt, moet, rectificeren, omdat, mensen, er, misschien, iets, anders, in, lezen, en, het, Hof, schrijft, dat, nu, ook: "Het gelijk in het gevoerde (taalkundige) debat over het gebruik van de komma na ‘gelieerde organisaties’, waarop grief I van De Telegraaf betrekking heeft, is hierbij van ondergeschikte betekenis. Voldoende aannemelijk is dat een aanmerkelijk deel van het gemiddelde lezerspubliek, mede gelet op de verdere inhoud van de tekst, de passage ondanks het gebruik van een komma in plaats van een dubbele punt zo zal lezen dat FIO behoort tot ‘aan Hamas gelieerde organisaties’. Daarbij speelt mee dat de [naam 1] niet heeft vermeld om welke aan Hamas gelieerde organisaties het volgens haar zou gaan. Voorts wordt de kans dat de passage in de hierbedoelde zin wordt gelezen vergroot door de reeds genoemde volzin, die op zijn minst een ondersteuning van de doelstellingen van en sympathie met het gedachtegoed van Hamas impliceert." Oftewel, je, kunt, wel, taalkundig, gelijk, hebben, maar, als, clubjes, die, met, allerlei, andere, dubieuze, aan, Hamas, gelieerde, andere, clubjes, demonstreren, dan, mag, je, die clubjes, daar, in, een column, nota, bene, niet, mee, in, verband, brengen. De, Telegraaf, moet, rectificeren. Waanzinnig, punt.
Hoe, dan
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
TE KOOP: Nederlands regeringstoestel
Van een oud omaatje geweest
De Telegraaf zwakt coronacolumn Marianne Zwagerman af
De Telegraaf stelt alleen maar vragen
Jolande Withuis volgende columnist die door DPG aan volslagen debiele lezertjes wordt gevoerd
Wat is dit voor een gekkenhuis joh
FAIL! Telegraaf speurt verkeerde AI-bewerking van foto Thaise politie in drag-kostuum op
Als je de Thaise politie al niet meer kunt vertrouwen!
Welja. Abou Eenarm (grotendeels) vrijgesproken
Nou wees er maar blij mee
Telegraaf in de bres voor.. eilandbezitters (??)
Foto: niet de eilandbezitter uit dit verhaal
LOL. Volkskrant heeft eigen K. Laheye
En het is niet Fatima Dakmar