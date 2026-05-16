Burgemeester Dijksma legt krans voor Nakba op door Hamasvriendjes georganiseerde herdenking
Lekker dan
Interessant draadje weer bij Ome Carel Brendel over de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma, bekend van de 'Bollendak'-problematiek. Mevrouw Dijksma legde gisteren namens de stad Utrecht een krans tijdens de Nabka-herdenking (waarin de Palestijnen vieren dat ze in 1948 een oorlog verloren) die mede werd georganiseerd door PGNL, dat met de Nelson Mandela van de Palestijnen Mohammed Kotesh ook een spreker leverde. Wij kennen PGNL van het verheerlijken van de Jodenjacht in Amsterdam en van de warme banden met Abou Eenarm en (misschien nog wel erger) de NOS. Sinds een tijdje erkent ook de AIVD dat PGNL wel erg dicht tegen Hamas aanschurkt ("In Nederland is al jaren een netwerk aanwezig dat activiteiten ontplooit ten behoeve van Hamas. Vooralsnog lijken de activiteiten van het Hamas-netwerk in Nederland gericht op propaganda en het verwerven van financiële steun. Zo was het netwerk betrokken bij (de organisatie) van demonstraties tegen de Gaza-oorlog"), maar dat vormde voor de burgemeester van Utrecht kennelijk geen enkel beletsel om niet alleen langs te gaan, maar ook een krans te leggen. De foto van hierboven wordt trouwens niet alleen gedeeld door PGNL, maar ook door het account van New Neighbours Utrecht, de club die zich eerder verzette tegen holocaust-lessen op de plaatselijke hogeschool, en goede banden onderhoudt met wethouder Linda 'Ik ben een Marokkaan' Voortman, ook op de foto. Maar nee, zo'n Nakba-herdenking is volkomen onschuldig verder hoor.
