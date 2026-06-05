Mogen we in dit land al amper woningen bouwen omdat de bouw totaal vastzit in de stikstoffuik door het bureaucratische deken dat dit land omsluit en dan zijn de woningen die wél worden gebouwd ook nog eens DE VERKEERDE WONINGEN. Dat wil zeggen: "Het aantal eengezinswoningen is tweemaal zo groot als het aantal gezinnen waar deze woningen voor bedoeld zijn en deze onbalans neemt de komende decennia verder toe." Omdat er de komende jaren nog 270.000 eengezinswoningen worden gebouwd. Terwijl er nu voornamelijk ouderen in wonen die voornamelijk snel zullen deaudgaan wat voornamelijk meer leegstand op zal leveren. Niet leuk, wel de realiteit van leven in een vergrijzingsgolf. En op demografische vervanging zit niemand te wachten want dan krijgen we straks nog overal Arabische straatnamen - stel je voor! Dus moeten we subiet aan de gezinsuitbreiding óf het vergrijsde lot omarmen en meer appartementjes en ouderenwoningen bouwen bouwen bouwen en meer eengezinswoningen slopen slopen slopen.