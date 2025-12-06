10 miljoen! Nederland wordt weer LEUK
en gezellig
Nog heel wat jaartjes geduld mensen. Maar dan heb je ook wat. Dan is Nederland is leeg, ten dele heel erg leeg. Nu wonen er ongeveer 18.131.375 mensen in Nederland (illegalen niet meegerekend). Maar straks zijn dat er nog maar TIEN MILJOEN, op dat hele grote stukje aarde. Zo heerlijk rustig! We kijken daarom even in de toekomst. Woonprogramma's waar mensen ONDERBIEDEN op koophuizen. Nooit meer file-berichten op de radio-journaals wegens autoloze maandagen, dinsdagen en woensdagen. Documentaires op televee over het verdwenen fenomeen: TikTok-rijen. Overal gratis parkeren. Nog maar 6 ministeries in Den Haag, Eerste Kamer, Provinciale Staten, alle Planbureaus en Raad van State AFGESCHAFT. Werkgevers die moeten erkennen VOOR JOU NUL ANDEREN, met uitstekende salarisvoorwaarden met zelfs een 17de maand en een tweedaagse werkweek. Vinex-wijken die weer weilanden worden. EN OVERAL GRUTTO'S! Zin in de toekomst!
Teller, hedenochtend half tien
