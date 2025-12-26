Tweede kerstdag en dan kunt u met Samantha naar de meubelboulevard aangezien ze helemaal dol is op de Eijerkamp Collectie en deze vrijdag dan de ideale dag is om in de showroom met 250.000 anderen lekker door te zakken op hoekbank Dave en hoekbank Lord en al die andersoortig evenvreselijke productdingen met eigentijdse designs (vaak beige), maar u kunt ook gewoon de godganse familie naar de naaiclub sturen en zelf met een bord boerenkool en/of kerstkliekjes op schoot naar SPORT kijken. Schaatsen voor de Nederlanders, het Olympisch kwalificatietoernooi met de 1.000 voor vrouwen met supervrouw Femke Kok en Jutta Leerdam en Suzanne Schulting en Angel Daleman, en de 5.000 voor mannen met heel veel netniksjes, maar ook met de Resurrection van Patrick Roest. Er is ook fietsen voor de Belgjes, lekker door het veld ploegen met Mathieu van der Poel en Tibor del Grosso, in Gavere. Wat maakt het allemaal nog uit. Lekker op de bank. Drink. Geniet.

Update - JUTTA LEERDAM ONDERUIT (zag ook Jake Paul). Zie foto boven. Maar die krijgt natuurlijk (misschien?) een aanwijsplek

Update - FEMKE KOK & SUZANNE SCHULTING naar de Olympische Spelen 1.000 meter. Jutta Leerdam (nog) niet

Update - Mathieu pakt ze allemaal weer in