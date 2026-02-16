achtergrond

WEER GOUD XANDRA VELZEBOER

Wat een prinses

Makkers wild geraas staken, de boel de boel, lunchpauze, want Xandra Velzeboer gaat proberen haar cv weer wat op te fluffen. Ze heeft zich met speels gemak geplaatst voor de FINALE van de 1.000 meter shorttrack voor vrouwen. Allemaal beukers & rammers & slopers, maar onze Xandra (die al goud heeft) is een styliste. De kwalificaties waren als vanouds weer een combinatie tussen speedway & botsauto's en dat maakt het ingewikkeld, maar spectaculair. Punt is wel: wie nu als eerste over de streep komt, heeft gewonnen. Hup X., nu LIVE op de NPO enzo.
Update - Nu eerst de B-finale voor netnietjes
Update - JAAAAA GOUD

Tags: xandra velzeboer, schaatsen, shorttrack
@Mosterd | 16-02-26 | 12:32 | 37 reacties

