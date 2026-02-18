achtergrond

LIVE. Broers Van 't Wout pakken zilver en brons

Wij gaan short op de medailles!

Wij bloggers van Wee Wee Wee Punt GeenStijl Punt En El zijn van nature meer van de korte dan van de lange baan en gelukkig werken de schaatsers op de Olympische Spelen dit jaar mee. 'We' wonnen al vier keer goud middels twee keer Van 't Wout en twee keer Velzeboer en vanavond staat er weer een spannend potje ijskersmis op het programma. We beginnen zo om 20:15 met de kwartfinales 500 meter bij de mannen, daarna halve finales en om negen uur de finale van de 3 estafette bij de vrouwen en daarna de finale van de mannen 500 meter. Zin in. LIVESTREAM.
UPDATE: Hatsee, Teun Boer wordt tweede en gaat naar de halve finale 
UPDATE: Jens van 't Wout wint zijn serie, dus ook door
PATS: Melle van 't Wout (broer van) wint ook zijn serie, WE ZIJN DOOR
KLATS BOEM: Valpartij en Melle van 't Wout sneakt als tweede naar de FINALE
JAAAA: Jens van 't Wout wint halve finale en Teun Boer als nummer OOK DOOR. Drie van de vijf finalisten zijn NEDERLANDS
NU: De relay dus, bij de vrouwen
NEEEEE: Michelle Velzeboer valt, Nederland met nog 12 rondjes flink achter
ZUID-KOREA: Wint, Nederland vierde
BOER: Gevallen
ZILVER: Melle van 't Wout,  broer Jens pakt brons, een of andere Canadees wint

@Ronaldo | 18-02-26 | 20:00

