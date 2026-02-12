achtergrond

Xandra Velzeboer shorttrack op de Olympische Spelen in Milaan 2026

Wat krijg je als je een snelheidssport vermengt met een jurysport? Dan krijg je SHORTTRACK. Alsof je een kolonie mieren in botsauto's op een ijsplaat gooit, heel leuk. MAAR VANAVOND! De 500 voor vrouwen en de 1.000 voor mannen. U wist het nog niet, maar we gaan GOUD pakken en iedere wisselchinees die op ons pad komt beuken we linea recta terug naar China. Nu eerst de series voor de vrouwen met Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma - de finale is om 21.30 uur. Om 20.30 uur de kwartfinales bij de mannen (met Teun Boer en Jens van 't Wout) en die finale is om 21.40 uur. Voorspelling: Xandra Velzeboer verslaat de Italiaanse Arianna Fontana en pakt GOUD, Jens van 't Wout grijpt een mooie zilveren joekel. Later meer, we botsen.
Update - X. VELZEBOER NAAR DE HALVE FINALE (en die dekselse Fontana ook)
Update - 80 herstarts bij M. Velzeboer. Er rijdt weer de hele tijd een Chinees in de weg
Update - Chinees DSQ, Velzeboer door
Update - Poutsma ook door. ALLE VROUWEN DOOR NAAR DE HALBFINAL

Tags: olympische spelen, shorttrack, schaatsen
@Mosterd | 12-02-26 | 20:14 | 18 reacties

Reaguursels

