Waar Mart Smeets 46 jaar na dato nog steeds van in zijn broekje komt: de prestatie van Eric Heiden op de Olympische Spelen van Lake Placid. De Amerikaan won ALLES en als er één schaatser is die de grootsheid van Heiden zou kunnen benaderen is het Jordan Stolz. Een fenomeen, hoewel Stolz de 5.000 niet heeft gewonnen en de 10.000 meter ook niet zal winnen. We gunnen het Henry Schut en Jeroen Stomphorst heel erg dat zij over 46 jaar ook in hun broekje komen, maar we gunnen het de Nederlandse schaatsers nog veel meer. In rit 10 levende legende Kjeld Nuis, de Koning van de Spelen van 2018 en ook goud op de Spelen van 2022. In rit 11 wereldkampioen Joep Wennemars, zoon van (columnist Renate), de man met poten als staalkabels, een lijf van graniet en een vrouw uit de hemel. En in rit 14 Jenning de Boo, onze laatste hoop, de Wout van Mathieu, de vrijgezel, het supertalent uit Groningen. Startlijst PDF hierrr. Stijlloze voorspelling: 1. De Boo, 2. Wennemars, 3. Nuis. Stolz kan de druk niet aan & valt. LET'S GOOOOO.

Update - Van start met RIT 1! Een of andere Italiaan moet alleen rijden. Daar had Tim Prins ook tegen kunnen rijden, maar ja. Reg0ls zijn reg0ls enzo

Update - BREAK. De druk is ONDER DE 1.000 HECTOPASCAL

Update - ERIC HEIDEN IS ER. We willen zijn tranen proeven als Stolz straks wordt verslagen door Joep de Hulk

Update dweilen - PAUZE. Snoop Dogg is er ook! Hij zit naast Eric Heiden, die straks dus gaat huilen

Update - NUIS 1.07.65 - voorlopig de snelste

Update - NEEEEEE. WENNEMARS IN DE WEG GEZETEN DOOR CHINEES. Desondanks steeds de snelste. Dit weekend geen Chinees eten

Update - Een andere Chinees rijdt nu sneller dan Wennemars. Dit is verdomme een vooropgezet plan van de Chinezen om Joep in de weg te zitten

Update - WENNEMARS GAAT OPNIEUW RIJDEN OM 19.56 UUR

Update - STOLZ 1.06.28, DE BOO 1.06.78

Update - Zuurbek haalt het niet. Vooralsnog 1. Stolz, 2. De Boo (sowieso een medaille), 3. een stomme Chinees. Wennemars verliest brons door die andere stomme Chinees. Gaat straks dus nog opnieuw rijden, maar ja

Update - Wennemars redt het niet. Chinees steelt een medaille