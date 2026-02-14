Nu LIVE allemaal de televisie aan en genieten van die GOUDEN PLAK die straks binnen komt zeilen. Dé afstand voor Jenning de Boo. DE AFSTAND. Het moet en het zal gebeuren. Het is mogelijk om 'die dekselse' Jordan Stolz te verslaan. En niet op geluk of op misslagen voor die knakker, maar gewoon op klasse en kwaliteit. Een 33.7 of een 33.8 rijden en klaar. Naar het Holland Huis met die medaille, Stolz huilen op de tribune in de armen van Snoep Hond, u kent het allemaal wel. Joep 'Chinees' Wennemars en Sebas Diniz doen ook mee, maar die lijken op voorhand minder kansrijk. Maar De Boo jongens. De Boo gaat het gewoon doen. Rit 6 Wennemars, Rit 13 DE BOO VS. STOLZ, Rit 14 Diniz.

UPDATE - Wennemars rijdt 34.89 zonder Chinese sabotage.

UPDATE - DE BOO 33.88. Stolz net sneller. Momenteel op zilver, JAMMER!

UPDATE - DINIZ 34.46.

UPDATE - Jenning de Boo ZILVER. Goud voor Jordan Stolz.