Terwijl hier de zomer wordt ingeluid zitten ze in Italië nog volop in de winterpret. Op de voorlaatste schaatsdag op de Olympische Spelen in Milaan staat de 1500 METER VROUWEN op het programma. Metzonder Joy Beune, eigenlijk de beste op de 1500 meter maar niet op ons kansloze kwalificatietoernooi. Wel in actie vandaag: De golden girl van de 500M Femke Kok, die maar weinig ervaring heeft op deze afstand maar voor wie het op zich een leuk bonusje kan zijn. Kok moet het spits afbijten en moet dat ook nog eens helemaal alleen doen. In rit 7 krijgen we Marijke Groenewoud en na de dweilpauze in rit 14 de schaatster formerly known as Antoinette de Jong (Antoinette Rijpma-de Jong) tegen Brittany Bowe. Verder in actie: Medaillemoeder Lollolololobrigida, Ragne Wiklund, Miho Takagi. Top 10 moet haalbaar zijn! Kladblok op schoot, oranje muts op, koek, zopie, ACTIE.

UPDATE - Femke Kok uit de startblokken. Zoals gezegd alleen, maar zoals net door Ireen Wüst gezegd FEMKE KOK RIJDT EIGENLIJK ALTIJD ALLEEN. Tijd: 1.54.79. Dat is: jammer.

UPDATE - Groenewouuud! 1.55.16. Tsja.

UPDATE - Kok staat op brons, nu Rijpma-de Jong. JAAA 1.54.09. Rijpma-de Jong aan kop.

UPDATE - GOUD VOOR RIJPMA-DE JONG JAJAJA