We hebben tot twee keer toe smalend geschreven dat Jordan Stolz met tranen in z'n ogen bij mammie op schoot zou kruipen na compleet overweldigd te zijn door het NEDERLANDSE GEWELD, en twee keer reed-ie iedereen aan puin. Dus dat doen we dan maar niet meer. We geven ons over. Jordan Stolz wint ook goud op de 1.500 meter. Maar de goudjacht van Stolz is natuurlijk maar de bijzaak. De hoofdzaak van de 1.500 meter is Joep Wennemars, de Luan Bellinga van de Wennemarsjes. Joep Wennemars die op de 1.000 op weg was naar een zekere medaille en toen in de weg werd gezeten door een of andere sjienees. Vandaag is het tijd voor revanche. Laat radiocommentator Erben Wennemars juichen bij de medaille van Joep Wennemars, laat analist Erben Wennemars de medaille van Joep Wennemars analyseren, laat talkshowgast Erben Wennemars iets vinden van de medaille van Joep Wennemars, laat columnist Erben Wennemars een column schrijven over de medaille van Joep Wennemars, laat spreker Erben Wennemars een presentatie geven over de medaille van Joep Wennemars en het belangrijkste: laat vader Erben Wennemars de medaille van Joep Wennemars vieren. Rit 11 Wennemars, Rit 12 Snel, Rit 13 Nuis, Rit 15 Stolz (PDF). It's a Wennemars World, we just live in it.

Update - Alle ritten voor de dweil waren sloom

Update JOEP - 1.43.05 WENNEMANIA. Prima tijd maar we weten niet wat het waard is

Update SNEL - Tijmen niet zo Snel 1.45.nogwat. Nu KJELD onze HELD

Update KJELD - 1.42.82. Toptijd. MAAR die Sjienees is sneller met een bizarre 1.41.98. WENNEMARS WEER GENAAID DOOR EEN CHINEES

Update - STOLZ HAALT HET NIET. DE SJIENEES WINT. BRONS VOOR NUIS. Joep helaas net naast het podium. Gifbekertje moet leeg voor het Wenneleger