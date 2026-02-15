Hoe laat het is? Het is FEMKE O'CLOCK! De 500 meter voor vrouwen en we hebben de allerbeste van de planeet. De schicht. Het kanon. De flits. De straaljager. De meteoriet. De Bugatti. Femke Kok. Wereldrecordhoudster op turbobanen en op laaglandbanen. Er is helemaal niemand die er wat aan kan doen: we gaan GOUD pakken. Schrijf het op. Bel uw moeder. App met Joop, de buurman die al de hele dag bomen aan het omzagen is. Zet de televisie aan. Aanschouw geschiedenis. Ook deelnemend (PDF), maar minder kansrijk: Jutta Leerdam in rit 12 en Anna Boersma in rit 14. Later meer.

Update GOUD voor Femke Kok, zilver voor Jutta Leerdam