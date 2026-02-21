Het is niet vol op de schaatsbaan in Milaan, maar wel erg druk. Dat komt omdat vandaag de massastart bij het langebaanschaatsen op het programma staat. En je mag het misschien niet zeggen, maar dat is dus de laatste kans voor de Nederlandse atleten om nog meer medailles te pakken. We hebben al acht gouden medailles, een evenaring van het record in 2014, 2018 én 2022, oftewel: nothing ever happens. Maar wie weet. Het kan natuurlijk wel. De halve finales gingen in ieder geval uitstekend dus WE staan met 2 mannen (Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt) en 2 vrouwen (Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff) in de finale. LIVESTREAM.

JAAA: Bergsma samen met een Deen ontsnapt, houdt ie het vol?

BERGSMA! Nu alleen weg...

GOUD!!!! Bergsma geweldig geweldig geweldig VEERTIG JAAR

TIEN TIEN TIEN!!! Groenewoud sprint naar de zege bij de vrouwen!!!