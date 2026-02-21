TIEN KEER GOUD. JORRIT BERGSMA EN MARIJKE GROENEWOUD WINNEN MASSASTART
De massastart, niet te verwarren met massa-immigratie
Het is niet vol op de schaatsbaan in Milaan, maar wel erg druk. Dat komt omdat vandaag de massastart bij het langebaanschaatsen op het programma staat. En je mag het misschien niet zeggen, maar dat is dus de laatste kans voor de Nederlandse atleten om nog meer medailles te pakken. We hebben al acht gouden medailles, een evenaring van het record in 2014, 2018 én 2022, oftewel: nothing ever happens. Maar wie weet. Het kan natuurlijk wel. De halve finales gingen in ieder geval uitstekend dus WE staan met 2 mannen (Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt) en 2 vrouwen (Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff) in de finale. LIVESTREAM.
JAAA: Bergsma samen met een Deen ontsnapt, houdt ie het vol?
BERGSMA! Nu alleen weg...
GOUD!!!! Bergsma geweldig geweldig geweldig VEERTIG JAAR
TIEN TIEN TIEN!!! Groenewoud sprint naar de zege bij de vrouwen!!!
JAAAAA BERGSMANIA
🔥🇮🇹 | Sensationeel! Jorrit Bergsma kiest voor een vroege aanval, schudt zijn Deense medevluchter af en pakt op veertigjarige leeftijd goud op de massastart! 🇳🇱🥇 #MilanoCortina2026— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 21, 2026
Winterspelen 👀 HBO Max pic.twitter.com/BlysFdrnJr
Dit is een goed stel hoor
🔥🇮🇹 | Wat een schaatstoernooi! Wat een Olympische Winterspelen! Marijke Groenewoud rondt het werk van Bente Kerkhoff perfect af op de massastart. Ons kleine Nederland staat op 10 gouden plakken! #MilanoCortina2026— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 21, 2026
Winterspelen 👀 HBO Max pic.twitter.com/foO40kc93I
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE - GOUD VOOR RIJPMA-DE JONG OP DE 1500 METER
Zevende goud voor Nederland
LIVE. Broers Van 't Wout pakken zilver en brons
Wij gaan short op de medailles!
WEER GOUD XANDRA VELZEBOER
Wat een prinses
KNAP & MOOI! BRONS VOOR JORRIT BERGSMA
Het toverwoord is: mooi
GOUD GOUD GOUD XANDRA VELZEBOER & GOUD GOUD GOUD JENS VAN 'T WOUT
DE SHORTTRACKBAAN IS ORANJE
ZILVER voor Merel Conijn
En wie hebben we daar? HET IS UW ZOON