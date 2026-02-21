achtergrond

TIEN KEER GOUD. JORRIT BERGSMA EN MARIJKE GROENEWOUD WINNEN MASSASTART

De massastart, niet te verwarren met massa-immigratie

jorrit bergsma tussen andere schaatsers

Het is niet vol op de schaatsbaan in Milaan, maar wel erg druk. Dat komt omdat vandaag de massastart bij het langebaanschaatsen op het programma staat. En je mag het misschien niet zeggen, maar dat is dus de laatste kans voor de Nederlandse atleten om nog meer medailles te pakken. We hebben al acht gouden medailles, een evenaring van het record in 2014, 2018 én 2022, oftewel: nothing ever happens. Maar wie weet. Het kan natuurlijk wel. De halve finales gingen in ieder geval uitstekend dus WE staan met 2 mannen (Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt) en 2 vrouwen (Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff) in de finale. LIVESTREAM.
JAAA: Bergsma samen met een Deen ontsnapt, houdt ie het vol?
BERGSMA! Nu alleen weg...
GOUD!!!! Bergsma geweldig geweldig geweldig VEERTIG JAAR
TIEN TIEN TIEN!!! Groenewoud sprint naar de zege bij de vrouwen!!!

JAAAAA BERGSMANIA

Dit is een goed stel hoor

Tags: schaatsen, massastart, os2026
21-02-26

