Binnenkort (mogelijk) in Amsterdam: Het grote Kauf nicht bei Juden referendum
De stem van het volk!
Allemaal zo schreeuwen
Amsterdam is juist een ontzettend veilige plek voor Joden en daarom is het een geweldig idee om een referendum te organiseren over de vraag of de gemeente alles uit Israël moet boycotten. "Die vraag hangt boven de markt, nu een inleidend verzoek van het Amsterdam Palestina Referendum ter beoordeling bij de referendumcommissie van de gemeente ligt. De kans op dit tweede stadsbrede referendum in Amsterdam in 24 jaar tijd lijkt groot." Gezellig. "De indieners stelden een inleidend verzoek voor een referendum op. Dat deden ze met een aantal 'bondgenoten', te weten de Amsterdam Palestina Coalitie (APC), de Palestijnse Gemeenschap in Nederland (PGNL), het antizionistische Joodse collectief Erev Rav en de politieke partij De Vonk." U kunt de PGNL wellicht van de banden met Hamas en het juichen om geweld tegen Maccabi-supporters, maar Erev Rav doet ook mee dus het zijn juist géén antisemieten. Waar maakt u zich nou druk om zeg? Wij zijn ieder geval benieuwd naar het geitenpaadje dat Halsema gaat zoeken als die Lieve Stad van Hoop vóór stemt.
Nou Rob...
“Laat het heel duidelijk zijn dat er in ons land geen plaats is voor antisemitisme. Geen plaats voor intimidatie, haat of geweld tegen welke religieuze minderheid dan ook.”— Rob Jetten (@MinPres) March 13, 2026
Terugkijken: het inleidend statement van de wekelijkse persconferentie van minister-president Rob Jetten…
Reaguursels
