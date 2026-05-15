Afgelopen maandag werd in Amsterdam het levenloze lichaam van de 73-jarige Paul Wyber uit zijn woning in de Jordaan gehaald, nadat zijn familie geen contact meer met hem kreeg. Hij zou daar mogelijk al twee weken liggen, sinds Koningsdag. En nu heeft de politie twee jongens aangehouden in de zaak. Jongens, maar geen aardige jongens. Van 15 (!) en 17 (!). "Ze werden gisteren op straat aangehouden en zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. Waar ze precies van worden verdacht, is nog niet bekendgemaakt." Nou, dat zal niet van het jatten van een rolletje drop zijn. Een buurman tegen De T.: "Het is hier met Koningsdag altijd een enorme chaos met veel wildplassers. Misschien is hij toen de verkeerde persoon tegengekomen. Het lijkt me duidelijk dat hier geen sprake is geweest van een natuurlijke dood." Tering. 15. En 17.