LOL. Meeste volmachten in Amsterdam Nieuw-West, maar 'strengere regels slecht voor opkomst'
Bukken bukken bukken
Kijk. Dat is omdenken. Na alle üphüf over de volmachtfraude in Gorinchem heeft AT5 bedacht om eens in Amsterdam te gaan kijken waar de meeste stemmers zelf niet kwamen opdagen, maar hun briefje meegaven aan een 'behulpzame' buurman/vader/neef/tante/nagelstyliste. Ra ra politiepet, dat is Amsterdam Nieuw-West, bekend van straatcoaches die eisen dat in elkaar gebeukte raadsleden een filmpje van hun telefoon halen. Je zou zeggen dat er een vreemd luchtje in het portiekje van de democratie hangt, maar AT5 heeft gelukkig een deskundige opgetrommeld die de volmachten juist goed vindt. "De opkomstongelijkheid neemt steeds meer toe in Amsterdam en dat is een enorme bedreiging voor het functioneren van de democratie. In dit soort wijken zien we opkomst van zelfs 25 procent of minder. Je ziet dat de volmachtstem gedeeltelijk helpt om dat nog recht te trekken", aldus ene Floris Vermeulen. Opkomstongelijkheid. Die hadden we nog niet op de ongelijkheidsbingo. Maar goed. Omdat het dus ontzettend zielig is voor mensen die er zelf voor kiezen niet op te komen dagen tijdens verkiezingen moeten we het dus makkelijker maken om te frauderen met volmachtstemmen. De democratie om zeep helpen om haar te redden. Goed plan hoor.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Zon gaat weer schijnen: fatbikes vanaf nu verboden in het Vondelpark
Nederland herovert Nederland op Nederland
Amsterdamse cruisegebied totaal onveilig, homo's steeds vaker bespuugd en mishandeld door groepjes jonge jongens
Vrij klassiek voorbeeld van een mannenprobleem dit
Amsterdam slaat internationaal pleefiguur met verbod op vlees- en vliegreclames, handhaaft niks
We are very smart people you know
Wat Amsterdram is geworden in het StamCafé
Je hoeft er niet te wonen
Zita Pels (GroenLinks) liet door statushouders lastiggevallen vrouwen in Stek Oost in de stront zakken, negeerde signalen Stadgenoot
Ontluisterende reconstructie in Het Parool
Heel Amsterdam rijdt 30, tóch stijging dodelijke verkeersongelukken
Terug naar 130 km/u in de bebouwde kom dan maar
Landjepik Koningsdag reeds begonnen - met stoepkrijt afgebakende plaatsen TEGEN BETALING doorverkocht
Ah ja de Koningsdaggedachte: zoveel mogelijk geld bijeen schrapen