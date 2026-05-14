Kijk. Dat is omdenken. Na alle üphüf over de volmachtfraude in Gorinchem heeft AT5 bedacht om eens in Amsterdam te gaan kijken waar de meeste stemmers zelf niet kwamen opdagen, maar hun briefje meegaven aan een 'behulpzame' buurman/vader/neef/tante/nagelstyliste. Ra ra politiepet, dat is Amsterdam Nieuw-West, bekend van straatcoaches die eisen dat in elkaar gebeukte raadsleden een filmpje van hun telefoon halen. Je zou zeggen dat er een vreemd luchtje in het portiekje van de democratie hangt, maar AT5 heeft gelukkig een deskundige opgetrommeld die de volmachten juist goed vindt. "De opkomstongelijkheid neemt steeds meer toe in Amsterdam en dat is een enorme bedreiging voor het functioneren van de democratie. In dit soort wijken zien we opkomst van zelfs 25 procent of minder. Je ziet dat de volmachtstem gedeeltelijk helpt om dat nog recht te trekken", aldus ene Floris Vermeulen. Opkomstongelijkheid. Die hadden we nog niet op de ongelijkheidsbingo. Maar goed. Omdat het dus ontzettend zielig is voor mensen die er zelf voor kiezen niet op te komen dagen tijdens verkiezingen moeten we het dus makkelijker maken om te frauderen met volmachtstemmen. De democratie om zeep helpen om haar te redden. Goed plan hoor.