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ORANJEKOORTS. Nederland vreet Algerije op in voorbereiding WK

JUICHEN voor Onze Jongens

Vandaag mag misschien een ietwat regenachtige dag zijn, op 19 juli zal de zon schijnen en zal ONS ORANJE in New Jersey de wereldbeker omhoog houden. We hebben het geharrewar over de selectie achter de rug en nu kan het echt leuke deel beginnen: WINNEN. Voor we Poule F verslinden staan nu eerst nog twee oefenpotjes op het menu en wel tegen Algerije en Oezbekistan. Niet de minsten, maar dat zijn wij ook niet. Straks om 20:45 worden de Algerijnen zoekgetikt in de Kuip, dat moet lukken want al die Algerijnen kennen we niet. Op Anis Hadj Moussa (Feyenoord) en Ramiz Zerrouki (FC Twente) na dan, maar die kunnen we hebben! Na dit huzarenstukje vliegt Oranje naar New York om (in afwezigheid van het Oranjelegioen) de Oezbeken te breken. Het kán eigenlijk niet meer fout gaan. Je voelt in de lucht dat er iets staat te gebeuren. Haal je toeter uit de fokking la, want WE WINNEN HET WK.

Update 86' 0-1 Algerije, die ene van Feyenoord. Kan Koeman nog weg?

Wat een groep.

Wat dit is: weten we niet

Dit weten we wel

Tags: oranje, oranjekoorts, oranjelegioen, nederlands elftal, kampioen
@Zorro | 03-06-26 | 20:30 | 313 reacties

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