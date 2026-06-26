Verbruggen. Eerder beschreven ook al: geen topkeeper, maar slaapt wel lekker op een duur matras. Heeft niet veel te doen gehad, want dat Tunesië bleek wel écht abominabel slecht. Over Tunesië gesproken: die Hervé Renard had een kop als een gedeserteerde Franse legionair die nu als tussenpersoon Russische wapens levert aan jihadistische groeperingen in de Sahel. Maar daar heeft Bartje Verbruggen niks mee van doen, die verkoopt matrassen, en vast niet aan jihadisten.

Dumfries. Tjoeke tjoeke! Na een paar minuten knalde dank Thomas de Trein alweer langs de lijn. Die Tunesiërs gingen liggen op de grond als toeristen op een handdoekje in Hammamet en weg was onze favoriete echte Fries. Verdedigen kan Dumfries niet zo goed, voetballen ook niet, maar deze kerel rent langs de lijn als een totale volwassene. Wat een genot. Denzel, jij bent onze held, we worden WE-RELD-KAM-PI-OEN.

Dijk. El Captino. Prachtig momentje ergens halverwege de eerste helft, als Van Dijk een of andere Tunesische schooier van de bal loopt en het ding vervolgens heel chill inlevert bij een ploeggenoot. Echt heel erg solide ziet die verdediging er ook niet uit en zelfs het armetierige Tunesië kreeg twee kansjes op de aansluitingstreffer. Dat moet wel anders als we straks in de kwartfinale tegen Mbappé staan. Maar ja, dan vliegen we er toch uit.

Hecke. Goedemorgen! Sober, degelijk en gewoon een doelpunt. Daarom belonen we Jan Paul van Hecke met een heerlijk gebakje van bakkerij Kok te Arnemuiden. Gelukkig is zijn oog al wat minder blauw want hij liep erbij als een Milka-koe.

Aké. Onze vriend Aké speelt bij Manchester City en is 31 jaar oud maar loopt erbij als een 38-jarige veteraan die na een mooi dienstverband in het eerste elftal gaat uitbuiken in het vijfde. Het oogt allemaal zo sloom. Mooiste moment: de botsing met de scheids, over wie we kunnen zeggen dat het wel leuk is dat een vrouw een wedstrijd fluit, maar daar laten we het dan maar bij. Geen topper, die scheids.