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Voormalig kinderopvang-invalkracht Jan Bouwma nu verdacht van het misbruiken van 14 kinderen en het maken van kinderporno

Eerder kwamen er twintig nieuwe meldingen

Ja, eerder leek er nog sprake van dertien slachtoffers in deze afschuwelijke zaak, die aan het licht kwam toen een collega hem op zijn eerste dag als invalkracht zou hebben betrapt terwijl hij misbruik maakte van een 2-jarige. Het OM heeft de aanklacht uitgebreid met een veertiende slachtoffer, en vervolgt Bouwma ook voor het maken van kinderporno en het bezitten van dierenporno. Hij werd eerder al eens ontslagen bij een kinderopvang, maar kon daarna gewoon doorwerken. Ook was hij in een vorig leven gemeenteraadslid namens de SP en 50Plus in Almere. Bij hem thuis werd na zijn arrestatie een babysekspop aangetroffen. Ja, echt, een namaakpasgeborene om mee te masturberen. 

In oktober wordt hij onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Tags: kinderporno, kinderdagverblijf, jan bouwma
@Schots, scheef | 05-08-26 | 15:50 | 145 reacties

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