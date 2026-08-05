VIDEO. Palliegekkies schreeuwen door speech Jetten op Pride heen, Jetten vraagt om applaus
JETTEN SCHANDE BLOED AAN JE HANDEN
Djiezes hoe dan. De afgelopen tijd werd er een hoop geklaagd (nou ja, Jesse Klaver zette iets op LinkedIn) over Rob Jetten die te weinig gezag uitstraalde en nu dit. Tijdens een speech over homorechten wordt hij onderbroken door Palliegekkies van Extinction Rebellion, en u raadt het al, het gaat niet over de behandeling van mensen van lettersoep door Hamas. In plaats daarvan krijgt Rob commentaar omdat hij wel op het Museumplein een Rode Lijn stond te trekken maar nog steeds niet eigenhandig iedere dag elke inwoner van Gaza een kommetje soep komt brengen. Enfin, JETTEN, SCHANDE, BLOED AAN JE HANDEN, niet het beste werk van de cult, ook niet het slechtste. Maar dan. Dan gaat Rob Jetten dus """handig""" met deze demonstranten om door te zeggen dat het inderdaad niet fraai is wat er in Gaza gebeurt en dat ze applaus verdienen door daar tijdens een Pride Human Rights Conference aandacht voor te vragen. Letterlijk citaat: "I actually do understand why people want to raise their voice. For the horrific situation in Gaza and the West Bank. So give them an applause!" Okee Rob. Dit gaan we onthouden als er binnenkort weer een paar 'daar moet een piemel in' schreeuwers een AZC-bijeenkomst in Engelen verstoren. En dan eindigt de premier van alle Nederlanders ook nog met het bedanken van Zuid-Afrika, dat in december 2023 (de lijken van 7 oktober waren nog niet koud) een genocide-zaak aanspande tegen Israël. WTF echt.
Daar staan ze
Protest against Dutch Prime Minister Rob Jetten at the opening of the WorldPride human rights conference. pic.twitter.com/SPwcYc9Yip— Daniel Bache 🏳️🌈🚩 (@teufelsmuehle) August 5, 2026
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