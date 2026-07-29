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Kamervragen aan ROB JETTEN over doofpot datakluis Belastingdienst in Toeslagenschandaal

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Kijk nou kijk nou kijk nou. Er lijkt wat te gebeuren. We hadden vorige week stukken in Trouw, op GeenStijl, en op de LinkedIn van Pieter Omtzigt over het opzienbarende rapport over de Belastingdienst die heus wel wist dat er data in de datakluis zaten die interessant zouden kunnen zijn voor de parlementaire enquête in het toeslagenschandaal. Daarna volgden een column in de T., een hoofdredactioneel commentaar in de T., géén artikel van de politieke redactie van de T., een column van Renske Leijten, een optreden van Renske Leijten in NvdD (hierboven), een opiniestuk van Renske Leijten en Pieter Omtzigt en nu deze Kamervragen (tweetje hieronder) van Gidi Markuszower, Mona Keijzer, Henk Vermeer en Jan Struijs (wat een kwartet) aan Rob Jetten, de minister-president. Doet een beetje denken aan juli 2019, toen Pieter Omtzigt het toeslagenschandaal tot Chefsache wilde maken (duurde nog even). Want wat denkt de premier er eigenlijk van dat het ministerie van Financiën als een slager (van ouders) zijn eigen vlees keurt, en waarom doet de Rijksrecherche geen onderzoek naar het misdadige achterhouden van gegevens voor de parlementaire enquête? Nou? 
NOG MEER GOED NIEUWS: De rechtbank Midden-Nederland gaat tegen de Raad van State in en zegt dat de overheid gewoon dwangsommen moet betalen aan ouders die te lang op beslissingen wachten

Tags: toeslagenschandaal, datakluis, rob jetten, chefsache, kamervragen
@Ronaldo | 29-07-26 | 16:00 | 229 reacties

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