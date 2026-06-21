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Rob Jetten zegt SORRY tegen de Molukkers

Oepsiefloepsie

Je hoort ze niet veel, ze hebben immers al een hele poos geen gewelddadige fratsen met treinen meer uitgehaald en hun wijken zijn reeds homeopathisch verdund, maar je hebt in Nederland dus een heleboel Molukkers. Die vochten ooit aan onze zijde in Indië en daarna zei Nederland 'joh, kom zolang ff hierheen, dan regelen we dat eigen stukje grond voor jullie later wel', waarna het hele zooitje in voormalige doorvoerkampen werd gezet, niet mocht werken en ondertussen nooit meer iets van Nederland hoorde over een eigen vrije staat. Dat vond de Nederlandse regering prima zo, maar later weer lullig (in 1986 kwam al een erepenning, later collectieve erkenningsprojecten en subsidieregelingen) en nu vindt premier Jetten het dermate lullig dat hij het hele Nederlandse leger naar Ambon stuurt voor een bevrijdingsoperatie "SORRY" ZEGT. We hadden het niet zo bedoeld. Of wel. Maar nu achteraf toch niet. Mena muria!

Tags: molukkers, sorry, rob jetten
@Zorro | 21-06-26 | 15:00 | 461 reacties

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