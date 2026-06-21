Rob Jetten zegt SORRY tegen de Molukkers
Oepsiefloepsie
Je hoort ze niet veel, ze hebben immers al een hele poos geen gewelddadige fratsen met treinen meer uitgehaald en hun wijken zijn reeds homeopathisch verdund, maar je hebt in Nederland dus een heleboel Molukkers. Die vochten ooit aan onze zijde in Indië en daarna zei Nederland 'joh, kom zolang ff hierheen, dan regelen we dat eigen stukje grond voor jullie later wel', waarna het hele zooitje in voormalige doorvoerkampen werd gezet, niet mocht werken en ondertussen nooit meer iets van Nederland hoorde over een eigen vrije staat. Dat vond de Nederlandse regering prima zo, maar later weer lullig (in 1986 kwam al een erepenning, later collectieve erkenningsprojecten en subsidieregelingen) en nu vindt premier Jetten het dermate lullig dat
hij het hele Nederlandse leger naar Ambon stuurt voor een bevrijdingsoperatie "SORRY" ZEGT. We hadden het niet zo bedoeld. Of wel. Maar nu achteraf toch niet. Mena muria!
Vanmiddag wordt in Rotterdam het Nationaal Monument Ulu Kora ingehuldigd. Een eerbetoon aan de duizenden Molukse KNIL-militairen en hun families, die hier 75 jaar geleden aankwamen.— Rob Jetten (@MinPres) June 21, 2026
Voorafgaand aan deze ceremonie zal ik een toespraak houden. Kijk vanaf 13.15 uur live mee op… pic.twitter.com/289zeticjn
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