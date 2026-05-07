Hij is er maar druk mee! Lijstje met wie Rob Jetten allemaal heeft zitten bellen sinds 23 februari
Hij is dol op vliegen én op bellen
23 februari - Aan de slag!
23 februari - Bellen met Oekraïne
24 februari - Bellen met Coalitie of the Willing
3 maart - Bellen met Finland
3 maart - Kletsen met EU
3 maart - Kletsen met België
3 maart - Kletsen met NAVO
4 maart - Bellen met Jordanië
4 maart - Bellen met Luxemburg
5 maart - Bellen met Verenigde Arabische Emiraten
5 maart - Bellen met Qatar
5 maart - Bellen met het Verenigd Koninkrijk
8 maart - Kletsen met Oekraïne
9 maart - Kletsen met Polen
10 maart - Bellen met Europese leiders
11 maart - Bellen met de Palestijnse autoriteit
11 maart - Kletsen met Frankrijk
12 maart - Kletsen met Slovenië
16 maart - Kletsen met Duitsland
17 maart - Bellen met Suriname
17 maart - Bellen met Spanje
23 maart - Kletsen met Amerika
23 maart - Kletsen met de bank
23 maart - Kletsen met de VN
23 maart - Bellen met Saudi-Arabië
25 maart - Bellen met China
25 maart - Kletsen met Finland
26 maart - Kletsen met het Verenigd Koninkrijk
26 maart - Kletsen met Europese leiders
30 maart - Bellen met India
31 maart - Bellen met Canada
1 april - Bellen met Vlaanderen
1 april - Bellen met Israël
2 april - Bellen met Libanon
2 april - Kletsen met Luxemburg
8 april - Kletsen met Sint Maarten
8 april - Kletsen met Ierland
9 april - Kletsen met Estland
13 april - Kletsen met Amerika
14 april - Kletsen met Amerika
14 april - Kletsen met het Verenigd Koninkrijk
15 april - Kletsen met Venezuela
16 april - Kletsen met Oekraïne
17 april - Kletsen met de VN
17 april - Bellen met 50 leiders
21 april - Bellen met Australië
21 april - Bellen met Egypte
23 april - Bellen met Albanië
24 april - Kletsen met Europese collega's
6 mei - Bellen met Ethiopië
6 mei - Tijd voor Nico
Wat is-ie druk he
