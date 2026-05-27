Van sommige mensen mag je niet zeiken over de jeugd van tegenwoordig, omdat ze vroeger ook al aan het zeiken waren over de jeugd van tegenwoordig. Maar deze jeugd van dit tegenwoordig is zo slap dat ze zelf al aan het zeiken is over de jeugd van tegenwoordig. Neem nu het LAKS, ooit bekend van Sywert en drie jaar geleden in het nieuws vanwege het publiceren van een volstrekt debiele taalgids voor het onderwijs, wat uiteindelijk leidde tot een volstrekt debiele taalgids op het ministerie van Onderwijs, wat maar weer bewijst dat dit soort clubs zich misschien wel gedragen alsof het allemaal maar voor spek en bonen is maar de onzin die ze uitkramen wel degelijk concrete gevolgen heeft in de grotemensenwereld. Maar LAKS bestaat natuurlijk eerst en vooral om te klagen over eindexamens. Dat is all fun and games, maar als de conclusie dan is dat de eindexamens zich maar aan moeten passen aan de rubberentegelmentaliteit (oh nee, dat was de jeugd hiervoor, red.) van de jeugd van tegenwoordig dan is het klaar hoor, met de jeugd van tegenwoordig.

"Volgens Jagour sluit de huidige manier van examineren niet meer aan bij deze generatie leerlingen. De nadruk ligt te veel op deze eindexamens, zegt ze. „Dat eist zijn tol op het mentale welzijn van de leerlingen en de prestaties.” Daarom pleit ze voor een andere toetscultuur. Ook wil het LAKS af van de regel dat een leerling gemiddeld een 5,5 moet scoren voor alle gemaakte centrale examens."

Ja nee leg de lat vooral nog een beetje lager, laten we anders boeken vervangen door games ofzo, tot een diploma helemaal niks meer waard is en alle kinderen gewoon lekker de hele dag kunnen gaan zitten vapen en ze niks meer hoeven te leren van hun docenten die trouwens zelf ook al niks meer kunnen en dan lekker met zijn allen wachten tot het dankzij AI niks meer uitmaakt dat we niks meer kunnen en we nog meer kunnen vapen tot het allemaal in rook is opgegaan.