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STOP DE PERSEN. Arie Boomsma over looksmaxxing

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Boomsma blijft natuurlijk wat er gebeurt als een herfstige Pinterest in een vat zelfhulp valt, en we waren voornemens hem naar goed gebruik de maat te nemen. Maar wat blijkt? De meest gelooksmaxxte 52-jarige van Nederland blijkt goed in de materie te zitten en is hard waar het moet (voor de spiegel) maar zacht waar het kan (begrip voor jonge jongens die zichzelf verliezen in de paringsmarkt). Want de ene max is de andere niet. Softmaxxing is eigenlijk gewoon wat Arie al 52 jaar doet, en hardmaxxing is - aangevoerd door Clavicular - waar het duister wordt: bone smashing, peptides, hormooninjecties, cosmetische ingrepen, chirurgische beenverlenging, METH en CRYMAXXING voor een dikkere haardos. Afijn, het Westen is superieur.

Beste post ooit btw, nieuwsbrief sturen vanaf typemachine (januari 2023)

Tags: Arie Boomsma, looksmaxxing, Clavicular
@Spartacus | 16-06-26 | 14:00 | 41 reacties

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