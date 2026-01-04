achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

De GeenStijl Podcast over NICK FUENTES en 'looksmaxxer' Clavicular

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

Jongens het moest er een keer van komen en het komt ervan als je er niet meer omheen kunt: Nick Fuentes (wiki). Doet al jaren mee aan de flanken, dineerde in 2022 met Kanye samen met Trump (verslag). Is een uitgesproken, onversneden holocaust-revisionist, Hitler-adept, antisemiet en hekelt zowel joodse theologie en joodse diaspora als de staat Israël. Is een uitgesproken 'Christian White Nationalist' en heeft een vrouwbeeld dat ook in de jaren '50 nog wat zwaar op de hand zou zijn. Werd in de nasleep van het anti-Israëlische sentiment sinds 7 oktober ongekend populair in een ontluikende nieuwe rechtse zuil en geldt sindsdien toch eigenlijk wel als hun leider, wat dat ook precies moge betekenen. Op meta-niveau probeert het hij 'morele mandaat' van de holocaust als het animerende principe van de Westerse beschaving te ontmantelen, en dit te vervangen met een ras-gecentreerd Machiavellisme. Maar genoeg zware materie, want we gaan ook nog even LOOKSMAXXEN met nieuw fenomeen Clavicular (22, incelwiki). Kortom, dit moet een zondag zijn.

Tags: Podcast, Nick Fuentes, Clavicular
@Spartacus | 04-01-26 | 10:30 | 90 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.