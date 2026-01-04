Jongens het moest er een keer van komen en het komt ervan als je er niet meer omheen kunt: Nick Fuentes (wiki). Doet al jaren mee aan de flanken, dineerde in 2022 met Kanye samen met Trump (verslag). Is een uitgesproken, onversneden holocaust-revisionist, Hitler-adept, antisemiet en hekelt zowel joodse theologie en joodse diaspora als de staat Israël. Is een uitgesproken 'Christian White Nationalist' en heeft een vrouwbeeld dat ook in de jaren '50 nog wat zwaar op de hand zou zijn. Werd in de nasleep van het anti-Israëlische sentiment sinds 7 oktober ongekend populair in een ontluikende nieuwe rechtse zuil en geldt sindsdien toch eigenlijk wel als hun leider, wat dat ook precies moge betekenen. Op meta-niveau probeert het hij 'morele mandaat' van de holocaust als het animerende principe van de Westerse beschaving te ontmantelen, en dit te vervangen met een ras-gecentreerd Machiavellisme. Maar genoeg zware materie, want we gaan ook nog even LOOKSMAXXEN met nieuw fenomeen Clavicular (22, incelwiki). Kortom, dit moet een zondag zijn.