De GeenStijl Podcast. René van Leeuwen over zijn loopbaan bij GeenStijl, Dumpert, Het Internet™ en steriele media

Ja die René!

Onze collega uit de tijd dat GeenStijl en Dumpert – zoals god het ooit bedoeld had – gewoon nog één bedrijf met dezelfde voordeur was, voordat de Belgen deze twee-eenheid splijtten. Mooie tijden, andere tijden, corporate tijden, waar we eigenlijk zelden nog aan terugdenken, laat staan dat we erover praten. Tot we in een onbewaakt moment in de staart van de Marnixstraat René van Leeuwen tegen het lijf fietsten. Hey man alles goed ja goed met jou in GODSNAAM kom een keer langs! En dat werd het bovenstaande gesprek over het begin van zijn loopbaan bij GeenStijl rond 2012. Eerst als schrijver, daarna al snel als man voor de GSTV-camera, en weer daarna als het gezicht van DumpertReeten – wat hij dus nog altijd is. Maar wat zijn z'n toekomstplannen? Blijft hij tot zijn pensioen bij Dumpert? Zijn er ooit pogingen geweest hem weg te kopen? Hoe gaat hij om met zijn toch wel landelijke bekendheid? Zou hij niet ooit eens willen acteren, gezien al zijn ervaring voor de camera? Enfin, Van Leeuwen, een fijne jongen waar het goed mee gaat, en die elke maandag met zijn vader golft.

De veteraan aan het werk

@Spartacus | 18-01-26 | 10:00

Reaguursels

