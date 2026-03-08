Hallo stijllozen, fans, volgers en overige vrienden. Uw aller Pritt hier. Nog een keertje dan. Na 20 dienstjaren en 13.000 topics vind ik het wel mooi geweest & ga er vandoor. Eindelijk echt AFK en dan lekker met prevroegpensioen pierewaaien IRL op de compound op het platteland. Want het is klaar en goed zo. Oh, krijgen we nu die ouwelullen-alinea dat vroeger alles beter was, dat er van dat prachtige anarcho-liberale internetje niks meer over is, dat de Oplichters, de Ambtenaren en de Betuttelaars de boel hebben overgenomen, dat Amsterdam een vieze corrupte bende geworden is, en dat het Nederlandse opinie-circus wordt bevolkt door stilistische onbenullen die het woord 'narratief' ontdekt hebben? Nou nee, maar het staat er nu al. Het is meer dat ik de Nieuwe Leeuwarderweg (naar het noorden) de Mooiste Straat van Europa begon te vinden, en dan wordt het tijd om toedeledokie te zeggen.

HEBBEN WE NOG ERGENS SPIJT VAN, PRITT?

Nee natuurlijk. Mijn Regel 1 van de GeenStijl Club. Als je denkt dit kan eigenlijk niet dan is dat het moment om op publish te drukken. Dan maar gedoe. En het was echt waar allemaal fantastisch gedoe. Van de malle beginjaren toen we 's nachts de PDF's van de pampieren Telegraaf jatten en online knalden tot de Rechtzaken van de Eeuw tot De NPO Opblazen (komt nog) tot Het (bijna) Omduwen van de Deepstate tot bijna gecancelled worden door de droogschoterige schildmaagdjes van het thuisbezorgdfascisme - wat hebben we gelachen. Verder is spijt wat de geit schijt. Of... het moet zijn dat we bij GeenStijl de Systeempers en de Overheid (= hetzelfde) hebben leren paniekzaaien. Weedu, de term "des doods" kwam ooit eens in de vier jaar langs, en dan vooral bij sportjournalisten - wij maakten 'm wekelijks, tot hilariteit ende vermaeck. En nu zit u met de gebakken peren en dekentjes van stikstof, pfas, pandemies, WOIII en dure energie, dus oké, ik betreur de ontstane ophef en sorry daarvoor.

Ik laat u achter met de beste GeenStijl-redactie ooit (boks, makkers) - word vooral Premium Lid van de Mooiste Club van Nederland & laat GeenStijl nooit verloren gaan! Groetjes.

Pritt Stift