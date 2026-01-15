achtergrond

FEEST IN HET STAMCAFÉ! 25 jaar Wikipedia

Bedankt voor het behalen en/of maken van onze examens, scripties, diploma's, toetsen, proefwerken, profielwerkstukken, tentamens, bachelors, masters, dissertaties, voor de uitleg over het Romeinse Rijk en dat we anders nooit hadden geweten wie Tom-Jan Meeus (1846 - 1914) was.

Wikipedia is een meertalige internetencyclopedie, die door vrijwillige schrijvers wordt geschreven. Wikipedia wordt gepubliceerd onder een vrije licentie, waardoor de inhoud elders (mits voorzien van bronvermelding) te gebruiken is. De website is eigendom van de Amerikaanse Wikimedia Foundation. Het is het oudste en bekendste project van deze organisatie.

Wikipedia is in 2001 opgezet in de vorm van een wiki, zodat elke inhoudelijke pagina in beginsel door iedere bezoeker bewerkt kan worden. Voor Wikipedia is een apart computerprogramma ontworpen. Deze software, MediaWiki, is opensourcesoftware die ook gebruikt wordt door de andere projecten van de Wikimedia Foundation en door vele andere projecten en bedrijven.

Een bewerker van Wikipedia wordt een Wikipediaan genoemd, als groep wordt gesproken over de Wikipediagemeenschap (Engels: Wikipedia community).

De Europese Verordening digitale diensten beschouwt Wikipedia als een zeer groot onlineplatform, en legt bijhorende verplichtingen op.

Bonuslijstje

Zie hier wat we het meest Wikipedia'en

Van alles over literatuur te vinden

We waren ZÓ onwetend zonder Wiki (wij mogen Wiki zeggen)

Hopeloos verloren ook

WEET U WIE OOK BIJNA 25 IS?

@Dorbeck | 15-01-26 | 22:00 | 109 reacties

