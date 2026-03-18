Er is nogal wat te doen in de wereld en dan moet u nu ineens gaan nadenken over parkeerplekken voor de deur, een speeltuin om de hoek en de bierprijs in het dorpshuis. Of, hoe ze dat bij uw lokale GroenLinks op een hoop gooien: Gaza & de klimaatcrisis aanpakken! In de laatste prognose van de Dogfather worden de lokale partijen verreweg het grootst, en dat is mooi, want lokale partijen spelen in op lokale behoeften om lokale problemen aan te pakken, en dan hebt u als bonus minder te maken met het gelul van die gladjakkers uit de Haagse achterkamertjes. Qua Haagse gladjakkers lijkt GLPVDA de grootste landelijke partij te worden en eindigen D66 + CDA daar fors achter. VVD stevent af op verlies en de Wappiepartij van Thierry Baudet gaat volgens Maupie 'een duidelijke winst behalen'. Heel veel wijsheid toegewenst allemaal!