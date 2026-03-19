Gemeenteraadsroundup. Heel Nederland weer lokaal

Amsterdam is ook geen Nederland

een uitzinnige richard de mos nadat hij de grootste partij in den haag is geworden met 16 zetels

Goedemorgen in een nieuwe wereld gemeente. Haast alle stemmen zijn geteld, maar nog steeds DRUPPELEN de uitslagen binnen, zoals dat zo mooi wordt gezegd. Wie de winnaars en verliezers zijn is echter wel al vrij duidelijk. De allergrootste winnaar is natuurlijk Tom Beugelsdijk die voor Hart voor Den Haag, dat een historische 16 zetels pakt, plaats gaat nemen in de Haagse raad. Net als Hart voor Den Haag winnen in heel veel gemeenten lokale partijen zetels. In Venlo is de nieuwe partij Venloos Burger Initiatief (anti-azc) in een klap op 4 zetels binnengekomen. Zoveel blijdschap kan in principe niemand overtreffen maar uiteraard is ook Lidewij (FvD) blij. Forum weet op veel plaatsen zetels te veroveren en is in Moerdijk zelfs de grootste. Jammer alleen dat daar geen moer van overblijft. De PVV verliest her en der wat zetels, wint er toch ook aardig wat en blijft bijvoorbeeld in Pekela de grootste dus ziet Wilders zichzelf in ieder geval als winnaar. GroenLinks-PvdA dan, die partij ging er, zoals verwacht, met de grote steden vandoor. Amsterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven, Almere, Haarlem, allemaal steden waar ze samen toch al de grootste waren. Waar dat niet het geval was: Rotterdam. Daar wordt Leefbaar van de troon gestoten. Nog meer winnaars? JA21 en BBB. Ook die winnen terrein. Rechts versplintert dus vrolijk voort, en dat is precies hoe we rechts kennen. De VVD verliest daardoor iets maar lijkt net als de andere regeringspartijen, D66 en het CDA, vrij stabiel te blijven en overal wat zeteltjes te sprokkelen. Iets onzaligs: de ChristenUnie lijkt eigenlijk de enige echt grote verliezer te zijn geworden, een verklaring daarvoor moet worden gezocht bij De Heer. Alle uitslagen vindt u HIER.

Goed, iedereen is kennelijk een beetje winnaar op het Feestje van de Democratie, toch kan er maar één The Man of the Hour zijn: Richard de Mos. Die viel, stond op en klom omhoog, en staat nu bovenop het gemeentehuis van Den Haag te zwaaien met zijn leuter Haagse vlag. Het is hem gegund. Nu eens kijken of hij burgemeester mag worden.

Meer cijfers + duiding bij De Hond en Zwagerman

Total Champ Chris Woerts neemt er nog een (bijrol Jack de Vries)

Tags: GR2026, uitslagen, gemeenteraadsverkiezingen
@Dorbeck | 19-03-26 | 09:15 | 237 reacties

Dit wil je ook lezen

FOTO'S! Politici steken stembiljet in gleuf

Dit is een topic over stembiljetten en gleuven

[LIVEBLOG IRAN HIER]

@Mosterd | 18-03-26 | 15:30 | 143 reacties

DE GEENSTIJL PODCAST - Tanay Bilgin over Amsterdam Nieuw-West en zijn breuk met Forum voor Democratie

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het potsierlijke en het pietluttige

@Zorro | 15-03-26 | 13:00 | 56 reacties
bord met 'Make America Great Again' met 'Hendrik Ido Ambacht' er overheen

