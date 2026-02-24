Wij vonden het al jammer dat ons favoriete adres om biljartspullen te kopen, Keus punt nl, opeens veranderde in een stemhulp voor de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners van 342 gemeenten konden er na het beantwoorden van een paar stellingen zien wat ze moesten stemmen, MAAR het was dus vooral handig voor mensen die ook daadwerkelijk in elke van die 342 gemeenten woonden. Als je bijvoorbeeld in Leiden woonde kreeg je vragen over kustversterking, terwijl de gemeente Leiden dus over precies nul centimeter van de kustlijn gaat, en in Lopik ging het onder andere over betaald parkeren, terwijl je daar helemaal nergens mag parkeren (of zo). Als je dat eenmaal had doorlopen kreeg je tenslotte een stemadvies voor partijen in hele andere gemeenten. De conclusie van de sitebouwer: "Dit experiment heeft in ieder geval laten zien dat je met weinig middelen een grote impact kunt hebben met AI, maar ook dat je snel tegen ethische en juridische grenzen aanloopt. (...) Het toeslagenschandaal liet al eerder zien dat je niet blindelings op algoritmes moet vertrouwen, menselijke controle blijft nodig." Tja, op zich ook een conclusie waarvoor je niet eerst 70.000 man een onbetrouwbaar stemadvies hoeft te geven. Maar prima. Het AI-programma deed ook dingen die dan weer heel goed waren, zoals het fuseren van ChristenUnie en SGP (beide tegen seks op zondag of voor het huwelijk en voor het sluiten de kroegen) en GroenLinks en D66 (beide tegen Nederland). Eindstand: Sitebeheerder bedreigd, politieke partijen dreigden met juridische stappen en "zo ging de lol er wel vanaf" dus is de site offline. Dan maar Grok om stemadvies vragen!