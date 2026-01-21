Zoals Julius Caeasar al schreef: "Van alle volkeren zijn de Belgen de alleralleraller-, maar dan ook de allerdomsten" (citaat nog checken, red.). Het minst serieus te nemen volk ooit staat waar eens danig voor paal in een affaire met Artificiële Intelligentie, oftewel de Computers Die LinkedIn Nog Erger Maken Dan Het Al Was. Eerst had je Petra de Sutter, transgender icoon en oud-vicepremier die eind vorig jaar overstapte naar de Universiteit Gent en een speech door AI liet schrijven, waarna ze excuses maakte en door het hele land werd uitgelachen, inclusief door Rik Torfs, een soort Wim den Oudsten op Twitter maar dan eentje die niet snapt hoe je plaatjes van oude Axa-sleutels kunt uploaden bij pretentieuze kutquotes als "Pretentie is een vorm van ontkenning van de eigen sterfelijkheid". Maar die Rik Torfs is dus geen werkeloze racistische oom, maar een oud-rector van de universiteit van Leuven die zelf ook net een nieuw boek uit heeft. En! [NIET OVER EEN BELGENMOP BEGINNEN NU, HEEL FLAUW, NIET DOEN] Het lijkt wel een Belgenmop maar [VERDOMME TOCH GEDAAN] Rik Torfs blijkt daarin zelf ook allerlei citaten bij elkaar te hebben gefabuleerd. Volgens hemzelf komt dat niet door AI, maar door andere slordigheden. "Ik probeerde in 'dichterlijke vrijheid' in mijn (per definitie niet wetenschappelijk, maar juist heel persoonlijk) essay hun ideeën zo compact en begrijpelijk mogelijk weer te geven om de leesbaarheid te vergroten". LOL, goed antwoord ChatGPT.

Gelukkig hebben we in Nederland niet zulke domme academici en/of thought leaders, en als we die wel hadden dan zouden die er niet zo makkelijk mee wegkomen. Toch? Toch? Toooooooooooooch?