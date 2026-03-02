Hoera! Traditionele criminaliteit zoals diefstal en geweld gelijk gebleven. Dat is: ontzettend knap en hebben Wilders en co toch maar mooi voor elkaar gekregen. Het effect van al dat keiharde handhaven is hier mooi in kaart gebracht per regio. Amsterdam staat qua "traditionele misdrijven" met kop en staart bovenaan, Utrecht dit jaar zilver, Eindhoven derde en Rotterdam op een toch wat lullige vierde plek. Tweede CBS kaartje laat dan weer zien hoe onveilig de mensen zich voelen. Komt in de meeste gevallen redelijk overeen met hoeveel misdaad er daadwerkelijk is, maar er zijn plekken waar ze zich een stuk onveiliger voelen dan ze zijn. Zelf onderzoek doen na de breek, historische context hier.