Ziet u nou wel? Al die ophef was nergens voor nodig! De serie lezingen over de holocaust op de Hogeschool Utrecht gaat gewoon door. Dat is natuurlijk wat collegevoorzitter Wilma Scholte op Reimer al die tijd al van plan was, ze heeft alleen een heel erg onhandige manier van zich uitdrukken. De vrienden van wethouder Linda Voortman New Neighbours zullen dit ook allemaal prima vinden en nu kan iedereen zich eindelijk eens verdiepen in wat er 80 jaar geleden nou allemaal is gebeurd. Zo kan het dus ook mensen!